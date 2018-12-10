- 1/2
- 2/2
كتب- وليد خليل
نجح فريق بيراميدز في تأكيد تفوقه في المواجهة التي تجمعه الآن بفريق حرس الحدود، بعد أن نجح في تسجيلثالث أهدافه باللقاء، الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 17 للدوري الممتاز .
ونجح محمد فاروق لاعب وسط فريق بيراميدز في تسجيل الهدف الثالث من تسديدة قوية على يسار حارس المرمي في الدقيقة 75 من عمر المباراة .
شاهد الهدف ..
شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. بيراميدز يتلاعب بحرس الحدود ويضيف الهدف الثالث على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الوفد وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الوفد ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .