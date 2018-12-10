بالفيديو.. بيراميدز يتلاعب بحرس الحدود ويضيف الهدف الثالث

كتب- وليد خليل

نجح فريق بيراميدز في تأكيد تفوقه في المواجهة التي تجمعه الآن بفريق حرس الحدود، بعد أن نجح في تسجيل

ثالث أهدافه باللقاء، الذي يجمع بينهما ضمن منافسات الجولة 17 للدوري الممتاز .

ونجح محمد فاروق لاعب وسط فريق بيراميدز في تسجيل الهدف الثالث من تسديدة قوية على يسار حارس المرمي في الدقيقة 75 من عمر المباراة .

شاهد الهدف ..