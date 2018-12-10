فييرا: الرجاء استحق التتويج بالكونفدرالية.. والإسماعيلي قادر علي التأهل لربع النهائي

كتبت - نورهان فضل:

حرص الجهاز الفني لفريق النادي الإسماعيلي بقيادة البرازيلى يوسف فييرا، علي تهنئة نادي الرجاء المغربي بعد تتويجه بطلًا للكونفدرالية الافريقية، وذلك خلال المؤتمر الذى عقد مساء الاثنين بمدينة الدار البيضاء، قبل مواجهة الإسماعيلى والرجاء غداً الثلاثاء في اياب الدور ثمن النهائي لكأس زايد ..

ووجه "فييرا" الشكر للشغب المغربي

على حسن الإستقبال الذى تلقاه فريق الإسماعيلى منذ الوصول يوم الجمعه الماضى.

وقال البرازيلي، أن نادى الرجاء استحق لقب الكونفدرالية بعدما ظهر بشكل جيد طوال الموسم عقب تفوقه على عدد من الأندية الكبيرة.

وأوضح أنه يعلم جيدًا بكل صغيرة وكبيرة

عن الكرة المغربية، مؤكداً أنه يسعى لقيادة الاسماعيلي للتأهل الي ربع نهائي كأس زايد خاصة وأن المنافسة مازالت فى الملعب بين الفريقين.

وتوقع فييرا في نهاية حديثه أن تصل المباراة إلى ركلات الجزاء مشيراً إلي أنه حرص على تخصيص فقرة للتدريب اللاعبين بشكل جيد.

الجدير بالذكر أن لقاء الذهاب انتهى بالتعادل السلبى ويحتاج الدراويش لتحقيق أى نتيجة إيجابية لمواصلة مشواره العربى هذا الموسم .