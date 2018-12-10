جدو يكشف علاقة ستيف بروس باللاعبين المصريين

كتب - محمد اللاهوني

أكد محمد ناجي "جدو" ، مهاجم فريق الجونة ، أن المدرب الإنجليزي ستيف بروس المدير الفني السابق لفريق أستون فيلا الإنجليزي والمرشح لتدريب النادي الأهلي يدرك طبيعة اللاعب المصري.

وقال جدو في تغريدة له عبر تويتر إن ستيف بروس يملك شخصية قوية ويجيد التعامل مع

اللاعبين المصريين ويعلم عنهم الكثير لتعامله مع أكثر من لاعب مصري.

وأضاف:" أعتقد أن مشكلة تعامله مع اللاعب المصري ستكون أسهل كثيراً بالنسبة له في ظل تعامله مع أكثر من لاعب مصري من قبل".

وأكمل جدو : "فنيا زيه زى المدربين الإنجليز هو مش مدرب هو مدير فنى بيكون مدربين هما بيشتغلوا اكتر مع لاعيبة تحت إشرافه اكيد بيلعب ٤ ٣ ٣ و قدام الفرق القويه بيلعب ٣ فى الدفاع مدرب أسلوبه هجومى بيحب اللاعيبه القويه بدنيا خصوصا مع المهاجمين ميدو و عمرو زكى صعد معانا من التشامبيونشيب دورى قوى جداً " .

