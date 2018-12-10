شاهد.. دونجا يعزز تقدم بيراميدز أمام حرس الحدود بالهدف الثاني

نبيل دونجا لاعب بيراميدز كتب- وليد خليل عزز فريق بيراميدز تقدمه أمام ضيفه حرس الهدود بالهدف الثاني، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة 17 للدوري الممتاز . 17 للدوري الممتاز . ونجح نبيل دونجا لاعب وسط بيراميدز في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 59 بعد أن خدع حارس مرمي الحدود بتسديدة ماكرة من زاوية صعبة ليعزز تقدم فريقه في اللقاء . شاهد الهدف ..

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