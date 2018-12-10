مدرب نابولي يتوعد ليفربول قبل المواجهة الحاسمة بدوري أبطال أوروبا

كارلو انشيلوتي المدير الفني لنابولي

كتب - محمد معتز صلاح الدين:

أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق نابولي الإيطالي، أن مواجهة خصم مثل ليفربول ستكون صعبة، خاصةً على ملعبه الشهير" أنفيلد" مشددًا على أهمية تقديم مباراة مثالية من أجل الصعود للدور القادم من البطولة، كما أشاد بعمل الفريق الذي قام به خلال البطولة حتى الآن.

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي لمباراة الغد، الثلاثاء، أمام ليفربول : " ‏لقد قمنا بعمل رائع في البطولة حتى الآن، لقد تم صنع الكعكة، والآن نحن بحاجة إلى وضع " الكريز "وعلينا المواصلة بنفس النهج الذي قمنا

به".

وأضاف ‏أنشيلوتي ‏: "ليفربول⁩ يمتلك أسلحة هجومية قوية، وعلينا أن نكون حذرين في التعامل مع المباراة غداً، ندرك مدى أهمية اللقاء، ونعرف بأننا نملك أفضلية على المنافس ليفربول ولكن علينا تقديم مباراة مثالية حتى نظفر ببطاقة التأهل".

وواصل :"‏لا أعلم ماذا قد يفعلون من الناحية التكتيكية، لكن المباراة الأولى أمامهم أعطتنا الثقة، ‏نحن لم نأت للأنفيلد من أجل البقاء في الخلف والدفاع ، سنلعب بأسلوبنا المعتاد".

وعن أجواء ملعب "أنفيلد" "‏ ‏أنا أعلم الصخب الذي يوجد هناك في أنفيلد وأعلم رتم ليفربول الجنوني هناك، لذلك يجب علينا أن نحافظ علي تركيزنا في المباراة وأن ننجح في تسجيل اهداف ".

‏وعن حظوظ ليفربول للفوز بالدوري قال انشيلوتي : "إنها منافسة صعبه ولكن ليفربول يملك الجودة للفوز في البطولة وقد أظهروا ذلك فعليا، إنهم يملكون بداية رائعة جدا في دوري تنافسي من الطراز الأول".

ويستعد ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره نابولي الإيطالي، على ملعب " أنفيلد" ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويحتاج ليفربول للفوز على نابولي ، بهدف نظيف، أو بفارق هدفين من أجل الصعود للدور ١٦ من بطولة دوري الأبطال.