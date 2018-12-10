غداً.. الاتحاد السكندرى يعسكر لسموحة

الاتحاد السكندري

الاسكندرية- أميرة فتحي

يدخل الفريق الاول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى معسكر مغلق غدًا بأحد فنادق برج العرب استعدادا لمواجهة فريق نادى سموحة بعد غد الأربعاء ضمن منافسات الأسبوع ال١٧ بالدورى بستاد برج العرب .

وكان الأخضر قد أنهى تدريباته اليوم فى حضور محمد مصيلحى رئيس النادى الذى قرر مضاعفة مكافأة الفوز للاعبين عقب إقصاء سموحة من بطولة كأس مصر والصعود الى دور ال٨ لتشجيعهم على مواصلة الانتصارات .

من جانبه أكد الكابتن حلمى طولان المدير

الفنى لفريق على أن مواجهة سموحة فى الدورى تختلف عن مواجهته الأسبوع الماضى بالكأس خاصة بعد عودة مهاجميه وكذلك حارس المرمى الأساسى له مما يزيد من قوة سموحة الهجومية.

وتابع طولان بأنه ولاعبى فريقه يبذلون كل الجهد من أجل اجتياز المرحلة الأخيرة من القسم الأول من الدورى والمتبقي لها مباراة وحيدة أمام فريق المقاولون حتى يتسنى له إعداد الفريق

بما يتناسب مع البطولات التى يخوضها سواء فى كأس مصر أو بطولة زايد العربية وكذلك الدورى الممتاز .

وأكد طولان على أن جماهير نادى الاتحاد السكندرى تستحق أن تحصل على بطولة خاصة فى ظل مجلس الإدارة الحالى برئاسة محمد مصيلحى الذى يقدم كل الدعم للجهاز الفنى واللاعبين .

علي جانب آخر علمت " الوفد" أن مشاركة اللاعب خالد قمر مهاجم الفريق لم تحسم إلي الآن نتيجة لإصابته الأخيرة والتى حالت دون مشاركته مع فريقه فى مباراته أمام سموحة بالكأس، و يتلقى خالد قمر العلاج اللازم تحت إشراف عمرو الأشلم طبيب الفريق .