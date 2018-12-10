رياضة | الخطيب يغادر اجتماع مجلس الأهلي

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غادر محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اجتماع مجلس إدارة النادي المقام بفرع الشيخ زايد، لمناقشة عدد من الملفات الهامة. واستمر الاجتماع بين أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، رغم مغادرة الخطيب له. واضطر الخطيب إلى مغاردة الاجتماع بسبب حالته الصحية، خاصة وأن عائد من رحلة علاج من ألمانيا لاسئصال ورم في الرقبة يؤثر على العمود الفقري.

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