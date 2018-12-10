رياضة | عاجل.. الأهلي يحسم مصير كوليبالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأهلي يحسم مصير كوليبالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
نفى سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي، ما تردد مؤخرًا حول رحيل المالي ساليف كوليبالي مدافع الفريق الأول لكرة القدم، خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.
وأكد عبدالحفيظ، على أنه لم يتم مناقشة ملف الراحلين حتى الآن، وقد يكون للمدافع دور جديد بالمرحلة المقبلة.
وكانت تقارير صحفية، أكدت على أن الأهلي قد أبلغ كوليبالي برحيله في يناير، وأن يبدأ في البحث عن عروض.
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