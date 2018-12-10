رياضة | طاقم تحكيم أوغندي يقود مباراة الزمالك والقطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طاقم تحكيم أوغندي يقود مباراة الزمالك والقطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن تعيين طاقم تحكيم أوغندي لإدارة مباراة الزمالك أمام القطن التشادي المقرر لها يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام على ملعب بتروسبورت.

و يضم طاقم التحكيم كل من بريان ميري حكاما للساحة ويعاونه كل من ديك أوكيلو ومارك سسونكو والحكم الرابع أليكس موهابي، ويراقب المباراة الصومالي حسن محمد.

جدير بالذكر أن لقاء الإياب سيقام في تشاد أحد أيام 21 أو 22 أو 23 ديسمبر الجاري.