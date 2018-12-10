رياضة | بيراميدز يَعبر الحدود بثلاثية رائعة في الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيراميدز يَعبر الحدود بثلاثية رائعة في الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز فوزا ثمينا على حساب ضيفه حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على ستاد الدفاع الجوي، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

الشوط الأول من هذا اللقاء انتهى على واقع تقدم بيراميدز بهدف نظيف، أحرزه محمد مجدي "قفشة" في الدقيقة 27 من ضربة حرة مباشرة على حدود منقطة جزاء الحدود، سددها بطريقة رائعة لتعانق شباك الحارس أحمد السعدني.

وفي الشوط الثاني أضاف نبيل عماد "دونجا" الهدف الثاني بتصويبة رائعة في الدقيقة 58، خدعت حارس الحدود وسكنت داخل الشباك، ثم عزز محمد فاروق من تقدم فريقه بإحراز الهدف الثالث لبيراميدز من تصويبة قوية على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 73.

وقلص أحمد الشيخ النتيجة محرزا هدف حرس الحدود الوحيد في اللقاء مع حلول الدقيقة 87 مرواغا رجب بكار ومسددا كرة رائعة سكنت شباك أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وبهذا الفوز رفع بيراميدز رصيده إلى 29 نقطة محافظا على مركزه الثاني، بينما توقف رصيد حرس الحدود عند 18 نقطة في المركز العاشر.