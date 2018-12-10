رياضة | نجم العين الإماراتي: جاهزون لمواجهة ولنجتون بمونديال الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم العين الإماراتي: جاهزون لمواجهة ولنجتون بمونديال الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ التفاؤل يسود لاعبي العين الاماراتي قبل مواجهة فريق ولنجتون الاربعاء القادم في كأس العالم للأندية المقرر إقامتها في أبوظبي حتى 22 من الشهر الجاري.

وقال إسماعيل أحمد لاعب العين:" بطولة كأس العالم للأندية تختلف عن بقية المسابقات بكل تأكيد، وذلك كونها ترتبط بتحديات استثنائية أمام أبطال أندية كل قارات العالم والمؤكد أن المشاركة في العالمية تضع الفريق أمام مواجهات قوية ليقف من خلالها على بعض التفاصيل التي تحدد موقعنا على لائحة التصنيف".

وأضاف في تصريحات لموقع نادي العين:" نحن اللاعبون ندرك جيداً المطلوب منا في المنافسات العالمية والتي نعتبرها غالية كوننا لن ندافع خلالها عن شعار العين فحسب، بل نمثل دولتنا الحبيبة وسنعمل على تقديم الأداء القوي والظهور المشرف الذي يقودنا إلى تحقيق الطموحات المرجوة".

وحول مدى جاهزية فريقه لمواجهة الافتتاح، قال: المؤكد أن المدير الفني للفريق، زوران ماميتش وضع كافة الترتيبات المطلوبة، التي تمكننا من المنافسة على كسب التحديات في المسابقة، كما أننا نعول كثيراً على المساندة الجماهيرية التي ستدعم طموحات الفريق في العالمية، وكل مواجهة في البطولة تختلف عن غيرها، لأن المسابقة تضم أبطال من مختلف القارات وأتمنى أن نوفق بالتعامل مع كل مباراة على حدة".