رياضة | أخبار إنتر ميلان - بوليتانو: إيجابيات مباراة يوفنتوس نقطة انطلاق لمواجهة آيندهوفن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار إنتر ميلان - بوليتانو: إيجابيات مباراة يوفنتوس نقطة انطلاق لمواجهة آيندهوفن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد ماتيو بوليتانو نجم إنتر ميلان بأن التركيز على إيجابيات مباراة يوفنتوس تعد نقطة انطلاق لمواجهة آيندهوفن الهولندي غدا الثلاثاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا.

وقال بوليتانو في تصريحات بالمؤتمر الصحفي قبل المباراة: "نريد أن نحقق نتائج جيدة من أجل التأهل من دور المجموعات، لقد وصلنا إلى المرحلة الأخيرة من هذا الدور ويجب التفكير في الفوز فقط".

واختتم بوليتانو تصريحاته قائلاً: "نحن بحاجة إلى التركيز على الإيجابيات التي قمنا بها أمام يوفنتوس بالمباراة الماضية ونعتبرها نقطة انطلاق لمباراة الغد".

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة المجموعة الثانية برصيد 13 نقطة ويأتي توتنهام ثانيًا بـ7 نقاط وإنتر ميلان بـ7 نقاط.