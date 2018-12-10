كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هازارد يعاود مغازلة ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
عاود النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد، جناح فريق تشيلسي الانجليزي، التصريح برغبته في الانتقال لفريق ريال مدريد الاسباني.
وقال هازارد في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: "كنت دائماً أحب ريال مدريد حتى قبل زيدان، سنرى ما سيحدث في الفترة القادمة".
وأضاف نجم البلوز قائلاً: "كما قلت، أنا بالفعل في نهاية هذا العام سيتبقى لدي عام آخر من العقد مع تشيلسي، سنرى".
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | هازارد يعاود مغازلة ريال مدريد على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .