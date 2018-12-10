رياضة | هازارد يعاود مغازلة ريال مدريد

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عاود النجم الدولي البلجيكي إيدين هازارد، جناح فريق تشيلسي الانجليزي، التصريح برغبته في الانتقال لفريق ريال مدريد الاسباني.

وقال هازارد في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين: "كنت دائماً أحب ريال مدريد حتى قبل زيدان، سنرى ما سيحدث في الفترة القادمة".

وأضاف نجم البلوز قائلاً: "كما قلت، أنا بالفعل في نهاية هذا العام سيتبقى لدي عام آخر من العقد مع تشيلسي، سنرى".