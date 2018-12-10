رياضة | ريال مدريد كان سيتصدر الليجا حاليًا في حالة وحيدة.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد كان سيتصدر الليجا حاليًا في حالة وحيدة.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اسبانية، ان الارجنتيني سانتياجو سولاري، المدير الفني لفريق ريال مدريد الاسباني، كان سيكون متصدراً لجدول الليجا إذا بدأ الدوري مع وصوله للفريق الأول.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "الآس" الاسبانية، فمنذ مباراة الدوري الأولى للمدرب الأرجنتيني ضد بلد الوليد، حقق ريال مدريد 12 نقطة ليتفوق على برشلونة الذي حقق 10 نقاط.

وكان ريال مدريد مع سولاري سيكون متصدر لليجا، بعد أن تمكن المدرب الأرجنتيني من تغيير مسار النتائج السيئة التي حققها النادي الأبيض في 4 انتصارات من 5 مباريات الدوري.

منذ وصول سولاري ، حقق ريال مدريد 12 نقطة بينما حقق برشلونة 10 نقاط، لذلك، إذا كان الدوري قد بدأ مع وصول الأرجنتيني، فإن النادي الأبيض سيكون في قمة الترتيب.

في 5 جولات فقط، حقق سولاري نفس النقاط تقريباً مثل التي حققها مدريد جولين لوبيتيجي (14 نقطة) في 10 مباريات ... هذا يعني أن النادي الأبيض احتاج لنصف المباريات للوصول إلى أرقام تشابه فترة لوبيتيجي.

عندما وصل المدرب الأرجنتيني إلى المقعد الأبيض، كان ريال مدريد في المركز التاسع في ترتيب الدوري بفارق 7 نقاط عن برشلونة، وفي الوقت الحاضر، بعد لعب الجولة الخامسة عشر (بإستثناء مباراة اتليتيك وجيرونا)، تقدم الفريق الأبيض بعدة مراكز ليصبح الفارق 5 نقاط من برشلونة

في هذه الفترة، خسر برشلونة 5 نقاط، في زيارته إلى متروبوليتان واندا وفي الهزيمة ضد بيتيس في الكامب نو .. في هذا الأثناء، لعب ريال مدريد مباراة واحدة فقط (3-0 هزيمة من إيبار) من بين خمسة لعبوا في الدوري منذ أن تولى سولاري تدريب الفريق الأبيض.

على الرغم من بداية ريال مدريد السيئة في الدوري، نجح سولاري في إدارة الفريق وتصحيح المسار .. وإذا حافظوا على نتائج هذه الجولات الخمسة، سيكون ريال مدريد في المنافسة من أجل اللقب، الذي بدا صعباً قبل تغيير المدرب.