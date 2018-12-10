رياضة | تعرف على حصاد الزمالك في عام 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حصاد الزمالك في عام 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت أروقة نادي الزمالك خلال عام 2018 العديد من الأحداث الساخنة سواء إدارياً أو فنياً على مستوي فريق الكرة كانت مثار جدل للجميع في القلعة البيضاء.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" حصاد نادي الزمالك خلال عام 2018 على النحو التالي:

انقسامات وإيقاف

على الصعيد الإداري شهد نادي الزمالك رفض رئيسه الاعتراف بفوز هاني العتال نائب رئيس الزمالك في الانتخابات الماضية بعد خسارة نجله أمام أحمد مرتضى أمام العتال.

رئيس الزمالك دائماً ما يخرج ليؤكد أن عضوية هاني العتال مزورة ولا يستطيع العتال دخول النادي وممارسة عمله منذ فوزه في الانتخابات، وهو نفس الحال للعضو عبد الله جورج أيضاً

وتعرض رئيس الزمالك للإيقاف من جانب لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف"، لمدة عام كامل وتغريمه 40 ألف دولار، بعد التصريحات التي أدلى بها في وقت سابق ضد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي وعمرو فهمي سكرتير "الكاف".

وقررت لجنة الانضباط حرمان رئيس نادي الزمالك، من ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم إدارياً ورياضياً على مدار عام كامل، كما قررت الجمعية العمومية الطارئة للجنة الأولمبية المصرية إيقاف رئيس نادي الزمالك عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة عامين ووافقت الجمعية العمومية على اتخاذ هذه العقوبة نتيجة تجاوز رئيس نادي الزمالك ضد هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وأعضاء اللجنة الأولمبية.

كروياً

يسير فريق الكرة بنادي الزمالك بخطى جيدة ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم ويتصدر جدول الدوري الممتاز برصيد 35 نقطة.

حصد الزمالك بطولة كأس السوبر المصري السعودي بعد التفوق على الهلال السعودي الشقيق كما ودع الزمالك كأس زايد للأندية الأبطال أمام الاتحاد السكندري.

بطولة الكأس

نجح فريق الزمالك في تحقيق لقب كأس مصر للمرة الـ 26 في تاريخه بعد الفوز على سموحة بركلات الترجيح في المباراة النهائية بملعب برج العرب بالإسكندرية ليتأهل رسمياً إلى الكونفدرالية الإفريقية لتمثيل مصر في النسخة المقبلة بجانب النادي المصري صاحب المركز الثالث بجدول الدوري الممتاز.

صفقات من العيار الثقيل

تعاقد فريق الكرة بنادي الزمالك مع صفقات من العيار الثقيل ، في مقدمتهم حميد أحداد مهاجم الدفاع الجديدي المغربي ، وفرجاني ساسي لاعب منتخب تونس ونادي النصر السعودي السابق.

وضم الزمالك أيضاً الثنائي إبراهيم حسن وبهاء مجدي من صفوف الإسماعيلي مقابل 30 مليون جنيه بالإضافة إلى الاستغناء عن خدمات محمد مجدي ومحمد الشامي للإسماعيلي نهائيًا.

وتعاقد أيضاً الفريق الأبيض مع عمر السعيد مهاجم دجلة والإنتاج الحربي السابق ، بالإضافة إلى محمد حسن لاعب وسط دجلة ، والحارس عماد السيد الذي سبق وأن لعب في صفوف الناشئين، وحصل الزمالك على خدمات حارس إنبي مقابل ثلاثة ملايين جنيه ، ومحمد عبد السلام مدافع بتروجت.

السوبر المصري السعودي

حقق فريق الزمالك لقب السوبر المصري السعودي على حساب الهلال السعودي على ملعب الأخير ووسط جماهيره بنتيجة 2-1، ليحقق أول ألقابه في الموسم الحالي.

ولم يسبق لأي فريق مصري وأن حقق كأس السوبر المصري السعودي باستثناء الزمالك، الذي أضاف اللقب الثاني لخزائنه، حيث كان قد توج بأول ألقابه في تلك البطولة عام 2003 على حساب اتحاد جدة وقتها.

عقود الرعاية

وقع نادي الزمالك عقد رعاية من أفضل العقود في تاريخه، والذي وصل إلى 500 مليون حنيه تقريباً وكما نجح الزمالك في حل كل الأزمات الخاصة بمستحقات متأخرة للاعبين وإنهاء الشكاوي على مائدة الفيفا، بجانب ارتداء الزمالك قميص من شركة Puma الشهيرة.

كوماندز اليد

حقق فريق اليد البطولة الإفريقية للأندية أبطال اليد، على حساب النادي الأهلي، بجانب تحقيق نتائج متميزة في الدوري. هذا بجانب تحقيق فرق السلة وفرق الطائرة للعديد من النتائج المتميزة والمنافسة على كل البطولات التي تشارك بها الفرق.