رياضة | مقابلة محتملة بين ريال مدريد وريفربليت في نهائي مونديال الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقابلة محتملة بين ريال مدريد وريفربليت في نهائي مونديال الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اسبانية، عن مقابلة محتملة بين ناديي ريال مدريد الاسباني وريفربليت الارجنتيني في نهائي كأس العالم للأندية، لتكون المباراة الرسمية الأولى بين الطرفين.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الاسبانية، فإن انتصار ريفربليت الارجنتيني بكأس الليبارتدوريس يعني تأهلهم لبطولة كأس العالم للأندية في أبو ظبي ومن المحتمل أن يواجه ريال مدريد في نهائي البطولة، وقد التقى الناديان مسبقا في 9 مناسبات ودية لكنهم لم يتواجها أبدا في مباراة رسمية.