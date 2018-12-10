رياضة | مقابلة محتملة بين ريال مدريد وريفربليت في نهائي مونديال الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقابلة محتملة بين ريال مدريد وريفربليت في نهائي مونديال الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية اسبانية، عن مقابلة محتملة بين ناديي ريال مدريد الاسباني وريفربليت الارجنتيني في نهائي كأس العالم للأندية، لتكون المباراة الرسمية الأولى بين الطرفين.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ماركا" الاسبانية، فإن انتصار ريفربليت الارجنتيني بكأس الليبارتدوريس يعني تأهلهم لبطولة كأس العالم للأندية في أبو ظبي ومن المحتمل أن يواجه ريال مدريد في نهائي البطولة، وقد التقى الناديان مسبقا في 9 مناسبات ودية لكنهم لم يتواجها أبدا في مباراة رسمية.
وسيواجه ريفر الفائز من مباراة الترجي التونسي و(العين أو ويلنجتون)، بينما سيلعب ريال مدريد مع الفائز من مباراة شيفاز وكاشيما، لذلك حسب الجودة التي يمتلكها الفريقان تبدو فرصة تلاقيهما في المباراة النهائية أمرا واردا جدا.
ستلعب المباراة النهائية يوم 22 ديسمبر، وفي حالة وصول ريفر بليت للنهائي ستكون هناك العديد من المشاعر.
حيث ستكون مباراة خاصة بالنسبة لإزكيل بالاسيوس بعد ارتباطه القوي بانتقال محتمل لريال مدريد.
بينما لعب كل من انزو بيريز وبونزيو في اسبانيا سابقا مع فالنسيا وسرقسطه، وهناك أيضا بينولا وسانتوس اللذان لعبا لأتلتيكو مدريد.
كانت هناك شائعات حول كونتيرو في الصيف وهو من أظهر إبداعاته في نهائي الكوبا لكن تلك الشائعات لم تبارح مكانها ولم يحدث أي انتقال، وفي ذات الوقت، لعب سولاري سابقا ثلاث مواسم مع ريفر بليت قبل قدومه لأتلتيكو مدريد.
تاريخيا.. التقى الفريقان في 9 لقاءات ودية، فاز مدريد بخمس، وتعادل في اثنتين، وخسر مثلهما.
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