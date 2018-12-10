رياضة | مهاجم المقاولون العرب يٌحدث حالة انقسام داخل نادي الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم المقاولون العرب يٌحدث حالة انقسام داخل نادي الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب أحمد علي مهاجم فريق المقاولون في حالة من الانقسام داخل القلعة البيضاء بعد ترشيح اللاعب للانضمام إلى صفوف الفريق.

ورفض البعض داخل التعاقدات بالزمالك ضمه بداعي كبر سنه وعدم امكانية الاستفادة منه ماديًا في المستقبل، وتخوف أن يكون تألقه مع المقاولون مجرد مسألة وقت وألا يفيد الفريق.

ويبحث الزمالك عن مهاجم جديد مميز لضمه في ميركاتو الشتاء بسبب النقص العددي الذي يواجه الفريق على صعيد خط الهجوم وعدم تواجد سوى الثنائي كاسونجو وعمر السعيد فقط.

يذكر أن الزمالك فاز على المصري البورسعيدي بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة لبطولة الدوري.