رياضة | جاريدو قبل مواجهة الإسماعيلي: أخشي لاعب واحد في الدراويش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريدو قبل مواجهة الإسماعيلي: أخشي لاعب واحد في الدراويش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الاسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفنى للرجاء البيضاوي المغربي إعجابه بمستوي كريم بامبو صانع ألعاب الاسماعيلي المصري.

وقال جاريدو في تصريحات صحفية اليوم الاثنين أنه يعلم قدرات بامبو منذ أن كان لاعبًا صاعدًا ضمن صفوف الأهلي أثناء توليه منصب المدير الفني للفريق موسم 2014 / 2015.

واختتم: "اللاعب يعد ورقة رابحة لأى فريق لما يتميز به من مهارات عالية تجعله يمثل خطورة على مرمى المنافسين".

وجاءت تصريحات جاريدو قبل مواجهة الفريقين غدا الثلاثاء في إياب دور الـ 16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس.

الجدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الإسماعيلي والرجاء في استاد الإسماعيلية، كانت قد انتهت بالتعادل السلبي.