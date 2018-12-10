رياضة | جروس يحذر لاعبي الزمالك من التهاون أمام القطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جروس يحذر لاعبي الزمالك من التهاون أمام القطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حذر السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك لاعبيه من الاستهتار في مباراة القطن التشادي المقرر لها منتصف الشهر الجاري في ذهاب دور الـ32 للكونفدرالية الإفريقية.

وأكد جروس للاعبيه على ضرورة الجدية الكاملة في مواجهة الذهاب وتحقيق فوز عريض وعدم تعقيد الحسابات على الفريق في لقاء الإياب الذي سيقام بتشاد.

وتوقع جروس أن تكون الظروف صعبة في لقاء الإياب من ناحية عناء السفر وسوء أرضية الملعب هناك وطالب لاعبيه بضرورة إنهاء التأهل في القاهرة.

مدرب الزمالك حصل على تقرير كامل على مشاركات الفريق في الموسم الماضي والخروج من ولايتا ديتشا الإثيوبي في دور الـ32 وطالب لاعبيه بعدم تكرار السيناريو وتجنب الثقة الزائدة أو الغرور.