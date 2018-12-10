رياضة | 10 نجوم من العيار الثقيل في قائمة المعتزلين 2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 10 نجوم من العيار الثقيل في قائمة المعتزلين 2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد عام 2018 اعتزال عدد من كبير من نجوم كرة القدم على المستوي المحلي والعالمي، جاء في مقدمتهم عصام الحضري الحارس الدولي المخضرم وحسام غالي، وعالمياً النجم فرانشيسكو توتي قائد روما الإيطالي وأندريا بيرلو.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" أبرز قائمة النجوم المعتزلين على الصعيد العالمي والمحلي في عام 2018.

*حسام غالي

أعلن حسام غالي قائد فريق الأهلي اعتزال كرة القدم بعد مشوار طويل من القلعة الحمراء وعدد من الدوريات الأوروبية ، وعاد غالي من النصر السعودي إلى القلعة الحمراء لينهي مشواره الكروي بالنادي الذي تربى به.

وأقام غالي مباراة اعتزال أمام فريق إياكس الهولندي في الإمارات لينهي مسيرته الكروية بشكل رسمي.

*عماد متعب

عاد متعب من إعارته لنادي التعاون السعودي إلى الأهلي ولكن الجهاز الفني السابق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون رفض قيده في قائمة الفريق الأحمر للموسم الجديد.

وقرر متعب الاعتزال نهائياً بعدما رفض اللعب في مصر لفريق غير الأهلي وعدم إيجاد عرض خارجي للاحتراف، ولم يستقر متعب حتى الأن على مباراة اعتزاله أو الفريق الثاني طرف المباراة.

*عصام الحضري

فجر عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي مفاجأة عقب مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس العالم بروسيا وعاد لينضم لقلعة الدراويش على الرغم من تخطيه 45 عام.

وقرر الحضري في عام 2018 اعتزال اللعب الدولي نهائياً عقب المشاركة مع المنتخب الوطني في مونديال روسيا.

*بيرلو

على الصعيد العالمي ، كان أبرز المعتزلين الإيطالى أندريا بيرلو أسطورة يوفنتوس السابق ولاعب نيويورك سيتى عقب انتهاء تعاقده مع فريقه الأمريكي الحالي فى ديسمبر الجاري.

*لامبارد

جاء ثاني المعتزلين عالمياً النجم فرانك لامبارد أسطورة تشيلسى والمنتخب الانجليزى السابق، عن عمر 38 عاماً

، بعد انتهاء تعاقده مع نيويورك سيتى.

*فيليب لام

كما قرر الألماني فيليب لام، أسطورة بايرن ميونخ والمنتخب الألمانى السابق، اعتزال كرة القدم لرغبته في الاعتزال وهو فى أفضل مستوياته ليحتفظ بمجده.

*تشابي ألونسو

أعلن الإسباني تشابي ألونسو لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني، اعتزاله كرة القدم في نهاية الموسم الماضى، ليسدل الستار على مسيرة حافلة.

*توتي

شهد عام 2018 ، اعتزال ملك روما ومنتخب إيطالي فرانشيسكو توتي فى نهاية الموسم الماضى عن عمر أربعين عاماً، أمضى منها 25 عاماً فى اللعب بقميص الذئاب.

*ديرك كاوت

قرر النجم الهولندي ديرك كاوت أسطورة ليفربول السابق، اعتزال كرة القدم نهائياً بعد تتويجه بلقب الدوري الهولندي مع فينورد، خلال الموسم الماضى.

*كاكا

وكان أخر النجوم العالميين المعتزلين في عام 2018 ، البرازيلي ريكاردو كاكا الذي أعلن اعتزاله كرة القدم ولم يجدد عقده مع فريقه أورلاندو سيتي الأمريكى مؤكدا أنه لم يعد قادرا على مواصلة اللعب.