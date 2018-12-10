رياضة | إيهاب جلال يقترب من قيادة المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيهاب جلال يقترب من قيادة المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

دخل النادي المصري البور سعيدي، برئاسة سمير حلبية، في مفاوضات جادة مع إيهاب جلال، مدرب أهلي طرابلس الليبي، ليقود الفريق البورسعيدي خلال المرحلة المقبلة خلفا لحسام حسن، المدير الفني السابق للفريق، وذلك نظرا لتراجع نتائج المصري خلال الفترة الماضية.

وكشف مصدر مطلع داخل النادي البورسعيدي، عن اقترب الفريق، من التعاقد مع إيهاب جلال، مشيرا أن المفاوضات وصلت لمراحل متقدمة، وأقترب الاعلان عن توليه القيادة الفنية.

وأكد المصدر أن إدارة الفريق الساحلي وافقت على دفع 100 ألف دولار، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع النادي الليبي، ولكن تتبقى بعض الأمور التي ستحسم في جلسة خلال الساعات المقبلة.