رياضة | بايرن ميونيخ وكبار أوروبا يتنافسون على إيسكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ وكبار أوروبا يتنافسون على إيسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية المانية، ان فرانشيسكو إيسكو، نجم وسط ريال مدريد الاسباني، يبقى واحدًا من أهم أولويات بايرن ميونيخ الالماني، فقد صار أحد اللاعبين الأساسيين في مشروع بايرن القادم.

ووفقًا لما ذكرته "الآس" الاسبانية، نقلا عن "بيلد" الالمانية، فإن الإتصالات الأولى بشأن التعاقد مع إبسكو تمت بالفعل.

ويدرك المسئولين بالنادي الملكي، أن هناك فرقًا أخرى مثل يوفنتوس وأندية إنجلترا وفرنسا قد تواصلت بالفعل مع بيئة اللاعب لمعرفة استعداده للإنتقال أو لا.

وما يعرفونه "الاندية" أيضًا هو أن شرطه الجزائي 700 مليون وأن ريال مدريد لن يتركه إلا بمبلغ مادي كبير.