رياضة | ريال مدريد يستعد لخوض معركة الحفاظ على مونديال الأندية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يستعد لخوض معركة الحفاظ على مونديال الأندية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار الموقع الرسمي لنادي ريال مدريد الاسباني، إلى الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية، ملمحة لإن الملكي سيواجه فريق كاشيما أنتلرز أو جوادالاخارا في نصف النهائي.

وعقب نهائي كأس ليبرتادوريس، أصبح ريال مدريد يعرف هوية جميع المشاركين في بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في الفترة بين 12 إلى 22 ديسمبر في الإمارات العربية المتحدة، وهناك سيدافع البلانكوس عن اللقب للفوز به للعام الثالث على التوالي والسابعة في تاريخه.

سيواجه فريق سولاري فريق جوادالاخارا المكسيكي (بطل الكونكاكاف) أو كاشيما انتلرز الياباني (بطل دوري أبطال آسيا) في نصف النهائي عقب اللقاء الذي سيجتمع بين الفريقين في الجولة الثانية من البطولة.

على الجانب الآخر.. كان ريفر بليت آخر الفرق المتأهلة للبطولة. حسم الفريق الأرجنتيني تأهله للبطولة في مباراة الإياب في كأس ليبرتادوريس في سانتياغو برنابيو بنتيجة 3-1 عقب التعادل 2-2 ذهاباً في بومبونيرا.

وتأهل الفريق الارجنتيتي على غرار ريال مدريد، بشكل مباشر إلى المونديال حيث سيواجه فريق الترجي التونسي (بطل دوري أبطال افريقيا)، العين الإماراتي أو تيم ويلينجتون (بطل أوقيانوسيا).