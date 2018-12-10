رياضة | تعرف على راتب بروس مع الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على راتب بروس مع الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
توصل مسئولو النادي الأهلي إلى اتفاق شبه نهائي مع الإنجليزي ستيف بروس لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للمقال باتريس كارتيرون.
وكشف مصدر داخل النادي الأهلي أن الاتفاق مع المدرب الإنجليزي تم حيث سيحصل على راتب 120 ألف دولار شهريا، فيما يحصل الجهاز المعاون على 30 ألف دولار.
ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي إلى تعيين مدير فني جديد للفريق الأول لكرة القدم، في ظل ارتباط الفريق بمباريات هامة في البطولة المحلية والإفريقية.
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