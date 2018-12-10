كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مودريتش يشيد بزيميليه في ريال مدريد.. وينتقد كارهى بنزيما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أشاد النجم الدولي الكرواتي لوكا مودريتش، لاعبوسط ريال مدريد الاسباني، بزميليه في الفريق، كريم بنزيما، ورافائيل فاران.
وقال مودريتش في تصريحات صحفية: "أعتقد أن الناس لا يدركون مدى جودة بنزيما، لا يدركون مدى أهمية وجوده في فريقنا".
واختتم بقوله: "رافاييل فاران لاعب عظيم، ولكن قبل كل شيء شخص جيد، واحد من أفضل المدافعين في العالم".
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | مودريتش يشيد بزيميليه في ريال مدريد.. وينتقد كارهى بنزيما على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .