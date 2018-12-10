رياضة | "بيل".. تميمة الفوز لريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بيل".. تميمة الفوز لريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية اسبانية، ان ريال مدريد، يحقق الفوز عندما يسجل الويلزي جاريث بيل، حيث فاز الميرنجي في المباريات السبع التي سجل فيها الويلزي الأهداف هذا الموسم.

وأشار "الموقع الرسمي" اانادب الملكي، فقد فاز ريال مدريد بالنقاط الثلاث في زيارته الرسمية الأولى إلى ملعب "إل ألكوراز"، وذلك بفضل هدفٍ على الطائر سجله بيل.

تعد تلك المباراة السابعة التي يسجل فيها المهاجم هذا الموسم، وقد فاز البلانكوس في جميع تلك المباريات، وجاءت الأهداف الثلاث الأولى في الجولات الثلاث الأولى في الليغا، عندما حقق البلانكوس الفوز ضد خيتافي، جيرونا وليغانيس.

جاءت الأهداف الثلاثة التالية في دوري أبطال أوروبا، فقد سجل الويلزي ضد روما في البرنابيو، في الزيارة إلى فيكتوريا بلزن وفي المباراة الأخيرة بالبطولة القارية في ملعب أولمبيكو ضد روما.

وعقب هدفه على الطائر في ويسكا، عزز بيل موقعه في المركز الثاني بالترتيب العام للهدافين المدريديستا هذا الموسم خلف بنزيمة (10 أهداف).