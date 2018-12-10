شكرا لقرائتكم خبر عن إنشاء متحف عن تاريخ محمد صلاح بقريته (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبل الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمكتبه الإثنين، صلاح غالي والد محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، والمنتخب الوطني الأول لكرة القدم.

وخلال اللقاء أكد الوزير وقوف الدولة بجانب اللاعب، معربا عن سعادته لعودة صلاح إلى مستواه المعهود، وتصدره هدافي الدوري الإنجليزي برصيد عشرة أهداف، مشيدا بأخلاق اللاعب ومهاراته وتميزه والتي تعد رسالة ونموذج مشرف لمصر تشاهده جماهير العالم، متمنيا له دوام التقدم.

ومن جانبه، أعرب والد اللاعب عن سعادته باهتمام وزير الشباب والرياضة بنجله، حيث أكد الحرص على إنهاء جميع المشكلات التي تواجه اللاعب.

وعلى صعيد آخر، بحث الوزير خلال لقائه، عبدالعزيز البمبي – رئيس مجلس إدارة مركز شباب «محمد صلاح» بنجريج، تطوير منشآت المركز، ووجه بتخصيص جزء من المبني الإداري كمتحف يضم تاريخ اللاعب.

حضر اللقاء النائب سامح فتحي، والنائب خالد مصباح، نائبا الغربية عن دائرة محمد صلاح ،والدكتور محمد عبدالقادر مساعد الوزير.