شكرا لقرائتكم الأهلى يتفق مع ستيف بروس لتدريب الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل توصل مسئولو الأهلي لاتفاق مع الإنجليزي ستيف بروس لاعب مانشستر يونايتد السابق والمدير الفني السابق لناديي أستون فيلا وهال سيتي، لتدريب الفريق خلفا للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني السابق الذي تمت إقالته على خلفية تراجع النتائج، بعدما تم إسناد المهمة لمحمد يوسف المدير الفنى الحالى للفريق تمهيدا لاستقدام مدرب أجنبى وهو ما يتم طرحه خلال اجتماع مجلس الأهلى المنعقد حاليا فى فرع الشيخ زايد ليتم الإعلان .

وعلم " الخليج 365 " أن المدرب الأنجليزي سيحصل علي 120 ألف دولار شهريآ فيما سيحصل جهازه المعاون علي 30 ألف دولار ، وذلك وفقا للاتفاق الذي ابرمه المدرب مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي ،والذي يقود المفاوضات معه، في الوقت الذي من المنتظر ان يصل بروس القاهرة خلال الساعات القليلة القادمة لانهاء اتفاقه مع إدارة الأهلي بشكل رسمي وهو الأمر الذي من المحتمل أن يعلنه مجلس الإدارة فور انتهاء اجتماع المجلس المنعقد حاليآ في مقر النادي بالشيخ زايد.

وجاء اتفاق الأهلي مع بروس، بعد تعثر المفاوضات مع أكثر من مدرب وعلى رأسهم الأرجنتيني رامون دياز .

ويملك بروس سيرة ذاتية حافلة، حيث بدأ مسيرته التدريبية مع نادي شيفيلد يونايتد، وأمضى فترات قصيرة في تدريب هدرسفيلد تاون وويجان وكريستال بالاس قبل أن يدرب نادي برمنجهام سيتي، وتعد أبرز محطاته فى أستون فيلا وهال سيتي الإنجليزيين.