شكرا لقرائتكم الشوط الأول .. بيراميدز يتقدم بهدف على الحرس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز وحرس الحدود التى تجمعهما حاليًا على ستاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز، بتقدم بيراميدز بهدف دون رد.

شهد الشوط الأول سيطرة واستحواذ لفريق بيراميدز، وسط عشوائية من الحرس الذى اكتفى بالتأمين الدفاعى، وفى الدقيقة 27 احتسم الحكم التونسى هيثم قيراط ركلة جزاء على فريق الحدود، ثم تراجع عن احتسابها بناءًا على قرار حكم الرايا الذى احتسبها "فاول" من على حدود منطقة الجزاء.

وسدد محمد مجدى قفشة الكرة الثابتة من على حدود منطقة جزاء الحرس وأحرز منها هدف التقدم لفريقه، ثم احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح الفريق العسكرى إلا أن مصطفى جمال أهدرها بعدما سددها فى القائم.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 5 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 21 هدفا وتلقت شباكه 11 هدفا وما زال لديه ثلاث مباريات مؤجلة فيما يحتل الحرس المركز التاسع برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 16 هدف وتلقت شباكه 18 هدفا .