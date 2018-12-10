شكرا لقرائتكم خبر عن وفد أهلاوي يطير إلى أنجولا لإنهاء صفقة مهاجم أول أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يطير وفد من النادى الأهلى يترأسه عدلى القيعى مستشار مجلس الإدارة للتعاقدات، لضم جيرالدو دا كوستا مهاجم فريق أول أغسطس صاحب الأصول البرازيلية الذى تألق بشكل لافت للنظر وقاد فريقه لنصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى فى النسخة الأخيرة.

ويضع الأهلى جيرالدو ضمن حساباته بعد ترشيحه من قبل الأنجولى جلبرتو لاعب الأهلى السابق، خاصة أن جيرالدو دا كوستا يُجيد اللعب فى مركز الجناح الأيمن والجناح الأيسر وصانع الألعاب ويلعب بقدمه اليسرى.

وشهدت الأيام الماضية مفاوضات من جانب الأهلى مع عدة لاعبين أجانب للتعاقد مع أحدهم وعلى رأسهم جيرالدو.