شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يستقبل رئيس نادي ههيا الرياضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عاطف السيد رئيس مجلس إدارة نادى ههيا الرياضى. وتناول اللقاء بحث سُبل الارتقاء بالمنشآت الرياضية بنادى ههيا وأكد أشرف صبحى أن وزارة الشباب والرياضة تقف بجانب كل الأندية المصرية وخاصة الشعبية المتواجدة بمختلف محافظات مصر . وخلال اللقاء وجه عاطف السيد الشكر لوزير الشباب والرياضة على اهتمامه بنادى ههيا الرياضى وحل جميع المشكلات الانشائية التى يعانى منها النادي. يذكر أن وزير الشباب والرياضة قام بجولة تفقدية لنادى ههيا الرياضى مطلع أكتوبر الماضى وأطلع على المنشآت المتواجدة بالنادى والأنشطة والبرامج التى يتم تنفيذها بالنادى . حضر اللقاء أحمد الشيخ وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير وعادل رضوان وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية ورمزى هندى وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات الشبابية وصديق عسوى عضو مجلس إدارة النادى .

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