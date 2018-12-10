شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. العارضة تحرم محمد حمدى من إضافة الهدف الثانى لبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرمت العارضة محمد حمدى، لاعب بيراميدز، من الهدف الثانى لفريقه فى مرمى حرس الحدود بعد تسديدة قوية ونجح أحمد السعدنى حارس الحرس فى التصدى للكرة مرة أخرى بعدما ارتدت من العارضة بالدقيقة 32 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 5 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 21 هدفًا وتلقت شباكه 11 هدفًا وما زال لديه ثلاث مباريات مؤجلة فيما يحتل الحرس المركز التاسع برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 18 هدفًا.