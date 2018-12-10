شكرا لقرائتكم خبر عن "إحنا هنا" رسالة 3 زملكاوية لجروس بعد ودية الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للزمالك على إقامة مباراة ودية مع فريق الشباب مواليد 97 للاطمئنان على كل لاعبيه قبل مواجهة القطن التشادي يوم السبت المقبل فى ذهاب دور الـ32 لكأس الكونفدرالية الأفريقية على ملعب بتروسبورت.



أيمن حفنى قاد الزمالك أمام الشباب

وشهدت مباراة الزمالك مع فريق الشباب تألق 3 لاعبين خارج حسابات جروس فى الموسم الحالى وهم أيمن حفنى والمغربى حميد أحداد ومحمود عبد العاطى دونجا مع العلم أن الأخير شارك ضمن صفوف فريق الشباب وليس الفريق الأول.



أيمن حفنى تألق فى ودية الشباب

ونجح أيمن حفنى فى تسجيل هدفين خلال المباراة التى انتهت بفوز الفريق الأول بنتيجة 7/2، ونفس الأمر فعله المغربى حميد أحداد كما تألق دونجا مع فريق الشباب وقاد وسط الملعب بإتقان ونجح فى تسجيل هدف.



حميد أحداد تألق فى ودية الشباب

وجاء تألق ثلاثى الزمالك فى ودية الشباب لتكون بمثابة رسالة للسويسرى جروس ليقولوا له "نحن هنا" أملاً فى دخول حسابات الخواجة خلال الفترة المقبلة والمشاركة فى المباريات خلال الفترة المقبلة.