شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الانضباط تعقد أول اجتماعاتها بواقعة "تدليس" فى منطقة الإسماعيلية والسويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اجتمعت اليوم لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المستشار أحمد أبو العلا، وبحضور نائبه المستشار محمد صلاح وأعضاء اللجنة المستشار حازم رسمي والمستشار هاني الجمل و جمال صدقي، حيث نظرت وبدأت التحقيق في الوقائع المحالة إليه وأهمها و قعة اقتحام بعض الجماهير لأرض الملعب والاعتداء على طاقم الحكام لمباراة البلاستيك والسكة الحديد ومباراة المطرية مع مياه الدقهلية. كما فتحت اللجنة التحقيق فى واقعة "تدليس" لاختبارات اللياقة البدنية بمنطقتى السويس والإسماعيلية. جدول لجنة الانضباط

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