شكرا لقرائتكم خبر عن نقل مباراة بتروجت وجزيرة مطروح للمقاولون بكأس مصر بدلاً من الإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين إقامة مباراة جزيرة مطروح وبتروجت، في دور الستة عشر لبطولة كأس مصر، باستاد المقاولون العرب بدلاً من ستاد الإسماعيلية.

وتقام مباراة بتروجت وجزيرة مطروح يوم الثلاثاء 28 ديسمبر الجاري، في الساعة الخامسة مساءً.

كان جزيرة مطروح قد حقق مفاجأة كأس مصر ونجح فى إقصاء المصرى البورسعيدي بعد الفوز عليه 2 /1.