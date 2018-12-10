شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يستقبل والد محمد صلاح لمناقشة إنشاء متحف باسم النجم العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بمكتبه اليوم صلاح غالي، والد محمد صلاح، لاعب نادى ليفربول الإنجليزى والمنتخب المصرى .

وخلال اللقاء أكد أشرف صبحي، وقوف الدولة المصرية جانب اللاعب الدولي، مشيرًا إلى سعادته بعودة صلاح لمستواه المعهود وتصدره لهدافى الدورى الإنجليزى برصيد 10 أهداف مشيدًا بروح اللاعب الأخلاقية والفنية المتميزة التى تُعد رسالة ونموذجًا مشرفًا لمصر يشاهده معظم جماهير العالم متمنيًا له دوام التقدم .

وأكد والد اللاعب سعادته باهتمام وزير الشباب والرياضة باللاعب محمد صلاح، مؤكدًا حرصه على انهاء جميع المشكلات التى تواجه اللاعب .

متحف محمد صلاح

كما بحث خلال اللقاء مع عبد العزيز البمبى رئيس مجلس إدارة مركز شباب محمد صلاح بنجريج تطوير منشآت المركز ووجه أشرف صبحى بتخصيص جزء من المبنى الإدارى كمتحف تضم تاريخ محمد صلاح .

حضر اللقاء النائب سامح فتحى والنائب خالد مصباح نواب الغربية عن دائرة محمد صلاح وجمال شتية أمين صندوق مركز شباب محمد صلاح وأحمد الشيخ وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير ومحمد عبد القادر مساعد الوزير .



