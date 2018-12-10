شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حرس الحدود يهدر ركلة جزاء أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر مصطفى جمال، لاعب حرس الحدود، ركلة جزاء لفريقه أمام بيراميدز بعدما سددها فى القائم بالدقيقة 39 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتقدم بيراميدز على حرس الحدود فى الدقيقة 28 عن طريق ضربة ثابتة سددها محمد مجدى قفشة.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 5 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 21 هدفًا وتلقت شباكه 11 هدفا وما زال لديه ثلاث مباريات مؤجلة فيما يحتل الحرس المركز التاسع برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 18 هدفا .