شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الحكم التونسى يتراجع عن ركلة جزاء لبيراميدز أمام الحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع الحكم التونسى هيثم قيراط عن احتساب ركلة جزاء لصالح فريق بيراميدز أمام حرس الحدود، فى الدقيقة 28 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وبعد أن أشار الحكم باحتساب ركلة جزاء لبيراميدز أشار بإلغائها بناءً على قرار حكم الراية الذى احتسبها "فاول" من خارج منطقة الجزاء، ليسجل منها محمد مجدى قفشة الهدف الأول لبيراميدز بتسديدة نموذجية.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 5 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 21 هدفًا وتلقت شباكه 11 هدفا وما زال لديه ثلاث مباريات مؤجلة فيما يحتل الحرس المركز التاسع برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 18 هدفا.