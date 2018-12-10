شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. قفشة يحرز هدف تقدم بيراميدز أمام الحرس من ضربة ثابتة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحرز محمد مجدى قفشة، لاعب بيراميدز، هدف التقدم لفريقه فى شباك حرس الحدود من ضربة ثابتة على حدود منطقة الجزاء فى الدقيقة 28 من عمر المباراة التي تجمعهما حاليًا على استاد الدفاع الجوى ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 26 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 5 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبوه 21 هدفًا وتلقت شباكه 11 هدفًا وما زال لديه ثلاث مباريات مؤجلة فيما يحتل الحرس المركز التاسع برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبوه 16 هدفًا وتلقت شباكه 18 هدفا.