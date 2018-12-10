شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يحتفل بعيد ميلاد خالد مرتجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مجلس إدارة النادى الأهلى على هامش اجتماعه المنعقد حاليًا بمقر الشيخ زايد، بعيد ميلاد خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة، والذى يحل اليوم الإثنين الموافق 10 ديسمبر.

وقام مجلس الأهلى بإيقاف اجتماعه للاحتفال بعيد ميلاد عضو مجلس الإدارة قبل ان يستأنف مناقشاته المهمة التى يعد أبرزها ملف المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول.