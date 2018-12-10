شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يحتفل بعيد ميلاد خالد مرتجى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مجلس إدارة النادى الأهلى على هامش اجتماعه المنعقد حاليًا بمقر الشيخ زايد، بعيد ميلاد خالد مرتجى عضو مجلس الإدارة، والذى يحل اليوم الإثنين الموافق 10 ديسمبر.
وقام مجلس الأهلى بإيقاف اجتماعه للاحتفال بعيد ميلاد عضو مجلس الإدارة قبل ان يستأنف مناقشاته المهمة التى يعد أبرزها ملف المدير الفنى الجديد لفريق الكرة الأول.
شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الأهلى يحتفل بعيد ميلاد خالد مرتجى على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .