شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف إبراهيم يتوج بلقب بطولة CNS الدولية للإسكواش بباكستان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توج يوسف إبراهيم، لاعب وادى دجلة للإسكواش ببطولة CNS الدولية بباكستان، وذلك عقب تغلبه على نظيره فرحان محبوب بثلاثة أشواط نظيفة، في مباراة استغرقت 32 دقيقة . وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11_7,12_10,11_8. وتقدر الجوائز المادية لبطولة CNS الدولية التي تستضيفها باكستان بقيمة 17 ألف دولار. وتعتبر بطولة CNS الدولية اللقب السادس ليوسف إبراهيم هذا الموسم.

شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف إبراهيم يتوج بلقب بطولة CNS الدولية للإسكواش بباكستان على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .