شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يضم 18 لاعبا لمواجهة سموحة بالدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر حلمى طولان المدير الفنى لفريق الاتحاد السكندرى على اختيار 18 لاعبًا للدخول فى معسكر مغلق استعدادًا لمواجهة فريق سموحة ضمن مباريات الجولة الـ17 من عمر الدورى الممتاز والمقرر لها الأربعاء المقبل وستقام على ملعب برج العرب بمدينة الإسكندرية .

وجاءت القائمة تضم كلاً من "الهانى سليمان ومحمود الزنفلى وأحمد مجدى ومحمود شعبان ومحمد بازوكا ومحمد ناصف ومحمود رزق ونور السيد وكريم الديب ورزاق سبييه وخالد قمر وبناهينى وويلسون وأحمد داودا وخالد الغندور وفوزى الحناوى ومحمد جدو وديديه كوريه".

ويغيب عن اللقاء كل من محمود الغرباوى وصبحى سليمان ومحمد جبر ومروان النجار وعاشور الأدهم ومحمد عادل ومحمد حسن وأحمد الألفى ومحمد بكار وأحمد قطب ويوسف عطاى ومحمد عبد المجيد ورمزى خالد .