مجدي أفشة يحتفل بمباراته رقم 100 بطريقة خاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

احتفل محمد مجدي أفشة لاعب بيراميدز بمباراته رقم 100 في المسابقات المحلية، بعد مشاركته أمام حرس الحدود ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

ونجح أفشة في افتتاح التسجيل بالمباراة في الدقيقة 27 من ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء سددها بطريقة مباغتة في الزاوية اليمنى لحارس حرس الحدود.

وقام اللاعب بعد تسجيل الهدف برفع قميص يحمل رقم "100"، في إشارة إلى عدد المباريات التي خاضها خلال مسيرته في الملاعب منذ عام 2015 حتى الآن.

وكان أفشة خاض مع الرجاء 18 مباراة، قبل أن يلعب 69 مباراة بقميص إنبي، ليخوض اليوم مباراته رقم 13 مع بيراميدز منذ انطلاق الموسم الحالي (2018-19).

وسجل أفشة 16 هدفًا، بواقع 14 هدفًا في الدوري الممتاز واثنين في كأس مصر، كما صنع 17 آخرين حتى الآن.

يُذكر أن صاحب الـ22 عامًا انضم إلى صفوف بيراميدز قادمًا من إنبي مقابل 28 مليون جنيه الصيف الماضي، كما لعب مباراة ودية وحيدة مع المنتخب المصري.