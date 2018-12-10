رئيس اتحاد كرة السلة يرفض اتهام مرعي بالتهرب من الانضمام للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

رفض مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ، اتهام اللاعب عاصم مرعي المحترف بالدوري التركي بالتهرب من الانضمام لصفوف منتخب مصر.

وأكد أبو فريخة، على ثقته في انتماء اللاعب عاصم مرعي ورغبته الدائمة في ارتداء قميص منتخب بلاده.

وأشار إلى أنه يرفض الاتهامات الموجهة إلى اللاعب، بالتقاعس عن تمثيل المنتخب المصري في المرحلة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2019 بالصين والتي أقيمت في أنجولا.

وأوضح، أن مجلس ادارة الاتحاد المصري بالكامل يثق في لاعبه الدولي، لافتا أن مرعي لم يتأخر يومًا ما عن تلبية نداء المنتخب الوطني في أي مباراة منذ أن بدأ ممارسة اللعبة وأن الإصابة كانت السبب وراء عدم انضمامه رفقة زملاءه في التصفيات الأخيرة متمنيًا له التوفيق مع ناديه التركي في الفترة المقبلة.