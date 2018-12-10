صحيفة إيطالية تكشف.. خطة "قفص" نابولي الذي سيُنصب حول صلاح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد شريف:

كشفت تقارير إعلامية إيطالية، الطريقة التي سيعتمد عليها كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنابولي في مواجهته لليفربول مساء غدًا الثلاثاء، بدوري أبطال أوروبا.

صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت، أكدت أن نابولي لن يعتمد على الدفاع بنظام المراقبة الثابتة لثلاثي ليفربول الهجومي المكون من محمد صلاح، روبيرتو فيرمينو وساديو ماني.

وقالت الصحيفة في تقريرها: "سيكون هناك انتباه كبير يبدأ من وسط الملعب وينحدر للخلف بمسافة تصل إلى 49 متر، وذلك لتجنب تمريرات ليفربول في العمق نحو صلاح، ماني، فيرمينو أو حتى شاكيري".

وفسرت الصحيفة بأن دفاع نابولي سيبدأ من خطه الهجومي الذي سيكون متراجعًا إلى خط الوسط، على أن يكون آخر الخطوط الدفاعية أمام المرمى مباشرة، في محاولة لتضييق المساحات أمام لاعبي ليفربوت.

وأكملت: "لن يكون هناك رقابة بنظام لاعب ضد آخر، وسيكتفي أنشيلوتي بالدفاع المتأخر الذي يسمح برقابة أثنين من نابولي على لاعب واحد من ليفربول".

واختتمت "بالنسبة لسرعة صلاح، فإن ماريو ريو ومع كوليبالي سيتكفلان بالأمر، وأيضًا ألان سيكون لديه مهمة معه عندما يتراجع لخط الوسط في محاولة لاستلام الكرة، وسيكون الثلاثي بمثابة القفص على اللاعب المصري".

الجدير بالذكر أن ليفربول يحتاج للفوز على نابولي في ختام مباريات دور المجموعات، للدخول في معركة الحسابات المعقدة لتحديد المتأهل إلى دور الـ16 من دوري الأبطال.