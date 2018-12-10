مباشر الدوري المصري.. بيراميدز 1-0 حرس الحدود.. ضربة جزاء مهدرة

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة- عمر قورة:

زوار الخليج 365 الأعزاء، تابعوا معنا تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز وحرس الحدود المقامة على ملعب الدفاع الجوي الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري.

بيراميدز يحتل المركز الثاني في الدوري برصيد 26 نقطة من 13 مباراة، بينما يحتل حرس الحدود المركز العاشر وفي جعبته 18 نقطة.

تشكيل بيراميدز: أحمد الشناوي، أحمد أيمن منصور، علي جبر، رجب بكار، محمد حمدي، نبيل عماد دونجا، محمد فتحي، محمد فاروق، محمد مجدي قفشة، كينو، ناصر منسي.

ملخص المبارة:

ظل التعادل السلبي قائما على نتيجة المباراة حتى احتسب الحكم التونسي ضربة حرة لبيراميدز في الدقيقة 27، تسبب فيها ناصر منسي، ونجح أصحاب الأرض في استغلالها بعدما سدد محمد مجدي أفشة الكرة على يمين حارس حرس الحدود.

وفي الدقيقة 39، تسبب علي جبر في احتساب ضربة جزاء لحرس الحدود بداعي لمس الكرة بيده، وفشل مصطفى جمال في تعديل النتيجة بعدما تصدى لها أحمد الشناوي قبل أن ترتطم بالقائم الأيمن.

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