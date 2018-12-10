المصري يتجنب الهزيمة أمام الداخلية.. وباولو يصل لصدارة الهدافين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اقتنص الداخلية نتيجة التعادل مع مضيفه المصري البورسعيدي بهدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم على ملعب ستاد هيئة قناة السويس مساء الاثنين، ضمن منافسات الجولة الـ17 للدوري المصري.

افتتح حسام باولو التسجيل في الدقيقة 38 من ضربة جزاء، قبل أن يحرز محمد عبد اللطيف جريندو هدف التعادل للمصري في الدقيقة 87 من عمر اللقاء.

وارتقى باولو إلى صدارة هدافي الدوري، بعدما تساوى صاحب الـ35 عامًا مع محمود علاء مدافع الزمالك برصيد 8 أهداف لكل منهما.

وبهذه النتيجة، تقاسم الداخلية والمصري نقاط المباراة، ليظل الفريق العسكري في المركز الـ11 برصيد 17 نقطة، متفوقًا بفارق الأهداف المسجلة على نظيره البورسعيدي صاحب نفس الرصيد.