جاريدو: أخشى لاعبًا واحدًا في الإسماعيلي.. وأعرفه منذ تواجدي مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أبدى الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفنى للرجاء البيضاوي المغربي إعجابه بمستوي كريم بامبو صانع ألعاب الإسماعيلي المصري.

وقال جاريدو في تصريحات صحفية اليوم الاثنين إنه يعلم قدرات بامبو منذ أن كان لاعبًا صاعدًا ضمن صفوف الأهلي أثناء توليه منصب المدير الفني للفريق موسم 2014/2015.

واختتم: "اللاعب يعد ورقة رابحة لأى فريق لما يتميز به من مهارات عالية تجعله يمثل خطورة على مرمى المنافسين".

وجاءت تصريحات جاريدو قبل مواجهة الفريقين غدا الثلاثاء في إياب دور الـ16 بكأس زايد للأندية الأبطال، على ملعب محمد الخامس.

جدير بالذكر أن مباراة الذهاب بين الإسماعيلي والرجاء في ستاد الإسماعيلية، كانت قد انتهت بالتعادل السلبي.