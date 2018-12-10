فيديو.. قفشة يضع بيراميدز في المقدمة أمام حرس الحدود بالشوط الأول

كتب- صبري حافظ:

تقدم فريق بيراميدز على حرس الحدود بهدف نظيف في الشوط الاول من القاء المقام حاليا بستاد الدفاع الجوي ضمن الجولة السابعة عشر لدوري الممتاز.

سجل هدف التقدم محمد مجدي " قفشة" في الدقية 27 من ضربة حرة مباشرة من خارج المنطقة سدد من فوق الحائط على يمين الحارس ،وأهدر مصطفى

جمال مهاجم الحدود ركلة جزاء صحيحة في الدقيقة 39 إحتسبها الحكم للمس على جبر بذراعه الكرة .

يذكر ان بيراميدز يحتل المركز الثاني برصيد 26 نقطة بينما رصيد الحدود 18 نقطة في المركز العاشر.