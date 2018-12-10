مجلس الأهلي يستعد لقبول استقالة حسام غالي

كتب - محمد اللاهوني

يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لقبول استقالة حسام غالي منسق لجنة الكرة بالقلعة الحمراء التي تقدم بها منذ

فترة. ويعقد مجلس الأهلي اجتماعاً ، اليوم الاثنين ، في فرع الشيخ زايد من أجلحسم بعض الملفات الخاصة والتي تم تأجيلها في الفترة الأخيرة. وكان حسام غالي قد استقال من منصب منسق لجنة الكرة اعتراضاً على عدم تعيين هيثم عرابي في لجنة التعاقدات.