مجلس الأهلي يستعد لقبول استقالة حسام غالي

حسام غاليكتب - محمد اللاهوني
يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لقبول استقالة حسام غالي منسق لجنة الكرة بالقلعة الحمراء التي تقدم بها منذفترة. ويعقد مجلس الأهلي اجتماعاً ، اليوم الاثنين ، في فرع الشيخ زايد من أجل
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