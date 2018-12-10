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مجلس الأهلي يستعد لقبول استقالة حسام غالي

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مجلس الأهلي يستعد لقبول استقالة حسام غاليحسام غالي
كتب - محمد اللاهوني

يستعد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب لقبول استقالة حسام غالي منسق لجنة الكرة بالقلعة الحمراء التي تقدم بها منذ

فترة. ويعقد مجلس الأهلي اجتماعاً ، اليوم الاثنين ، في فرع الشيخ زايد من أجل

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حسم بعض الملفات الخاصة والتي تم تأجيلها في الفترة الأخيرة. وكان حسام غالي قد استقال من منصب منسق لجنة الكرة اعتراضاً على عدم تعيين هيثم عرابي في لجنة التعاقدات.

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